بائع هندي يتحرش بإماراتية في متجر بدبي

فيصل إبراهيم (صدى):

اتهمت امرأة إماراتية في منتصف العقد الرابع من عمرها في دبي، بائعًا هنديًا، بالتحرش بها جنسيًا داخل محل الأحذية الذي يعمل فيه ،وكشفته كاميرات المراقبة .

وقامت السيدة بإستدعاء الشرطة، أثناء وجودها في المحل، مشيرة إلى أن البائع الهندي “21 عامًا” لمسها، وحاول أن يعطيها رقم هاتفه الجوال.

فيما نفى البائع أمام المحكمة الابتدائية، تهمة التحرش الجنسي وخدش حياء السيدة الإماراتية.

واوضحت المرأة للمدعى العام: :وقع الحادث في حوالي الساعة 5:15 عندما زرت المتجر، وكنت أبحث عن بعض الأحذية وأقوم بقياسها، وبعدما سألت البائع عن سعر زوج من الحذاء، اقترب مني ولمس فخذي، فاعتقدت في البداية، أن ذلك حدث بطريق الخطأ”