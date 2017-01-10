الربيعة: إدارة الأزمات والكوارث دور متكامل مع عديد من الجهات ولا يقتصر على الصحة

حسن الجعفري (صدى):

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ أن إدارة الأزمات والكوارث الصحية لا تقتصر على الصحة وحدها، وهي دور متكامل مع عديد من الجهات، مثل الدفاع المدني، والهلال الأحمر، وغيرهما.

وقال الوزير لدى افتتاحه، صباح اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تفعيل مراكز إدارة الأزمات والكوارث الصحية، أن غالب الناس لا يهتمون بالكوارث والطوارئ إلا بعد حدوثها، ولذلك نجد الاهتمام من الوزارة بعقد ورش عمل، ونتطلع جميعاً أن تخرج بتوصيات متميّزة في إطار إدارة الأزمات والكوارث الصحية.

وفي السياق ذاته ذكرت وزارة الصحة أن الاستجابة للطوارئ تحتاج إلى تطوير ومتابعة مستمرة لتحقيق الأهداف منها في حالات الطوارئ، مبينة أنها استفادت من عديد من الخبرات في قطاعات حكومية وخاصة، كما عقدت عدداً من ورش العمل للإسهام في تطوير خططها وإدارة الكوارث والأزمات الصحية.