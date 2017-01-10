بالفيديو.. كاميرات مراقبة ترصد حادث دهس مروع لمقيم في الخرج

عادل الحربي (صدى):
وثق مقطع فيديو حادثة على أحد طرق محافظة الخرج قبل نحو أسبوعين، حيث رصدت كاميرات المراقبة الحادث، الذي أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية المصرية.
وثق مقطع فيديو حادثة على أحد طرق محافظة الخرج قبل نحو أسبوعين، حيث رصدت كاميرات المراقبة الحادث، الذي أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية المصرية.
ويبين المقطع سيارة تسير بسرعة عالية في أحد الطرق العامة بالخرج، ثم تقوم بدهس شخص يسير بالطريق، ما أدى لتطايره لعدة أمتار أمام السيارة.
وعلقت شعبة المرور في محافظة الخرج على الحادث مبينة، أنه وقع قبل أسبوعين، وأسفر عن وفاة مقيم مصري، مشيرةً إلى أن السائق توقف بسيارته بموقع الحادث وقام بتسليم نفسه لشعبة المرور في الحال.
2 تعليقان
لا حول و لا قوة الا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله
الله يرحمه …….. عدم الانتباه بقطع الطريق والسرعه الزائدة اسباب حوادث الدهس