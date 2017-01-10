مصرع شخص وابنته في حريق منزل بالقطيف

حمود الدهمشي (صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني في المنطقة الشرقية فجر اليوم الثلاثاء، حريقاً في منزل لقي على إثره رجل وابنته مصرعهما.

واوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري بأن غرفة عمليات الدفاع المدني تلقت عند الساعة 5:36 فجر اليوم بلاغًا عن وجود حريق في منزل بحي المجيدية بمحافظة القطيف.

وأضاف انحصر الحريق في ملحق بالدور الثاني داخل صالة تقدر مساحتها 4*5م تقريبًا وقد قامت فرق الدفاع المدني بالسيطرة على الحريق واستخراج رجل يبلغ من العمر 37 وهو مصاب بحروق من الدرجة الثانية وطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات وهي مصابة باختناق وتم نقلهما عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى، وقد توفيا لاحقًا أثناء تلقيهما العلاج في المستشفى.