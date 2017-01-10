السجن 3 سنوات وغرامة مليون ريال لـ “رئيس بلدية” مرتشي

نايف السالم (صدى):

قضت مكة المكرمة الجزائية بمعاقبة رئيس بلدية فرعية، بالسجن ثلاث سنوات وتغريمة مبلغ مليون ريال لاتهامه في الإخلال بمهام وظيفته وتورطه في قبول رشوة كما فضت وسيط عقاري متورط مع رئيس البلدية في جريمة توسط وقبول رشوة بالسجن عامين والغرامة 500 ألف ريال

وقال مصدر قضائي أن الأجهزة الأمنية كانت قد تلقت بلاغًا من أحد المواطنين، يؤكد فيه أن أحد الوسطاء العقاريين ورئيس بلدية إحدى المناطق طلبا رشوة مقابل إنهاء إجراءات في بعض الأراضي وحماية أحد المخططات من الإزالة وإيصال الكهرباء لها ونصبت الأجهزة الأمنية كمين للقبض على الوسيط العقاري ورئيس البلدية وهم يتقاضون الرشوة.

وتم إعداد محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق وتم إحالة المتهمين للمحكمة التى اصدرت قرارها المتقدم.