بالفيديو: شاب يتعرض لحادث ويصور نفسه وهو عالق بالسيارة

عادل الحربي (صدى):

أقدم شاب على نفسه عبر تطبيق “سناب شات” بعد تعرضه لحادث، على الرغم من كونه كان عالقاً داخل السيارة، وفي وضع مزرٍ وسط محاولات إخراجه منها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للواقعة وانتقدوا سلوك الشاب الذي لم يفكر بشيء سوى تصوير نفسه، حتى وهو في أصعب الظروف، فيما علق البعض بأن المقطع يكشف عن حالة الهوس بالتصوير وحُب الظهور.