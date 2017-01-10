بالفيديو: شاب يتعرض لحادث ويصور نفسه وهو عالق بالسيارة

بالفيديو: شاب يتعرض لحادث ويصور نفسه وهو عالق بالسيارة
عادل الحربي (صدى):

أقدم شاب على نفسه عبر تطبيق “سناب شات” بعد تعرضه لحادث، على الرغم من كونه كان عالقاً داخل السيارة، وفي وضع مزرٍ وسط محاولات إخراجه منها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للواقعة وانتقدوا سلوك الشاب الذي لم يفكر بشيء سوى تصوير نفسه، حتى وهو في أصعب الظروف، فيما علق البعض بأن المقطع يكشف عن حالة الهوس بالتصوير وحُب الظهور.

 

 




3 تعليقات


  1. الهوزاني العتيبي [ عدد التعليقات: 3456 ] 10/01/2017 في
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    يادفع البلاء هذولي والله اللي مامعهم لا قلووب والا عقوول والا احساااس نهائيا

    حتى وهو جاي عليه حادث يصووور سناااب

    يالله لك الحمد والشكر يالله لك الحمد والشكر على نعمة العقل

  2. ابو عمار [ عدد التعليقات: 8130 ] 10/01/2017 في
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    قلة العقل مصيبه

  3. تووووته [ عدد التعليقات: 136 ] 10/01/2017 في
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    😂😂😂😂😂


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