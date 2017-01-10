محاكمة مواطنة حاولت الهروب بأطفالها للانضمام لـ “داعش”

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب، محاكمة مواطنة ومتهمين من الجنسية السورية، بتهم متعلقة بتأييد تنظيم داعش، ومحاولة الهروب للإنضمام للتنظيم.
وكانت المواطنة المطلقة قد حاولت الهروب إلى سوريا والالتحاق بتنظيم داعش، مصطحبة أطفالها الثلاثة الذين لم يتجاوز أكبرهم الـ 5 سنوات، مقابل دفع مبلغ 33 ألف ريال لأحد المتهمين السوريين، الذي شرع في محاولة تهريبها برفقة المتهم الثالث إلى اليمن ومنها إلى تركيا، وصولاً لسوريا.
ووجه المدعي العام اتهامات للمواطنة بمحاولة استغلال أطفالها للزج بهم في مناطق الصراع وتعريض حياتهم للخطر، إضافة إلى إتلاف هويتها الوطنية والتخلص منها، والتغيب عن منزل ذويها والاختلاء مع المتهم السوري الثالث، بالسكن معه في شقة بدون صفة شرعية، حتى يتم تهريبهم خارج المملكة والتوجه لسوريا.
3 تعليقات
ايش حكاية النسوان وهروبهن الى داعش ؟ ايش اللي ممكن تعمله مع التنظيم الارهابي ؟ ثم لماذا لم تترك اطفالها عند ذويها وتذهب لوحدها ؟
سممت أفكارها بالفكر التكفيري فكر حسن البنا وسيد قطب التكفيري بسبت دعاة الفتنه المحرضين دعاة الإخوان خوارج العصر من طقة العريفي والقرني والعوده _ حان أوان تطهر بلادنا من الإخوان ودعاتهم دعاة الفتنه _ بوركت قناة البصيره الفضائيه ترددها 10815 أفقي نايل سات كشفت إخوان الداخل ودعاتهم دعاة الفتنه المحرضين صوتا وصوره وفضحتهم على رووس الأشهاد نورت البصر والبصيره ردالله كيدهم في نحورهم وحمى الله بلادنا وبلاد المسلمين من مكايدهم وشرورهم وردالله كيدهم في نحورهم
اللهم احفظ البلاد والعباد من الفتن والخوارج وبعض الكتاب