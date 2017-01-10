اليوم.. وزير التعليم يفتتح مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية

عادل الحربي (صدى):

يفتتح اليوم (الثلاثاء) وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى «مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية» الذي تنظمه الوزارة وشركة تطوير المباني لتعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المرافق والمباني بالرياض .

ويناقش المؤتمر على مدى يومين فرص وخيارات الاستثمار والتمويل والبيئة الجاذبة للمستثمرين في المجال التعليمي وفق رؤية المملكة. ودور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار وزيادة حجم التمويل السريع مع القطاع الخاص، وتقديم خبرات نوعية حول ممارسات وتجارب ومبادرات محلية إقليمية ودولية في الشراكة مع القطاع الخاصوالحد من النفقات التشغيلية، وعدم زيادة الدين العام.

وقال المهندس فهد الحماد الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير» أن المؤتمر يعد الأول من نوعه للشركة ويطرح أبرز أوجه الدعم التي نصت عليها رؤية 2030، ويسعى لتقديم خبرات نوعية حول الممارسات والتجارب والمبادرات المحلية والإقليمية والدولية في الشراكة مع القطاع الخاص إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية والتمويلية في المباني والأراضي التعليمية.