الغريبي: تصنيع هياكل كاملة لطائرات حربية بحلول عام 2030

طلال الغامدي (صدى):

قال يحيى الغريبي الرئيس التنفيذي لشركة السلام لصناعة الطيران أنه سيكون لدينا تصنيع هياكل كاملة لطائرات حربية بنسبة 90% بحلول عام 2030. مشيرا إلى أن هناك خطة ضمن إستراتيجية رؤية 2030 مع وزارة الدفاع لتصنيع قطع غيار وصناعة أجزاء من الطائرات، وإيجاد أعمال أخرى لصيانة الطائرات الخليجية في المملكة.

جاء ذلك على هامش إعلان الشركة هويتها الجديدة وتغيير اسمها إلى «شركة السلام لصناعة الطيران»، إذ انتقلت من مرحلة الصيانة والتعديل والتحديث إلى مراحل تجميع وتصنيع مكونات رئيسية لبعض الطائرات بجانب تصنيعها لبعض قطع غيار الطائرات والمعدات العسكرية الأخرى.

وأشار إلى إن الدولة تسعى لصناعة طائرات في المملكة خلال السنوات العشر القادمة، نافيا طرح الشركة للاكتتاب العام في الوقت الحالي، مبينا أنه خلال السنوات الخمس القادمة ستتم مناقشة ذلك مضيفا أنه منذ بداية «عاصفة الحزم» ومنظومة الطائرات تعمل بكفاءة تامة، ولم تحتج إلى تدخل من شركات التوازن الاقتصادي لإجراء أي تعديل أو إصلاحات عليها، وكل ما يتم إصلاحات عامة يقوم بها أفراد القوات المسلحة.

وقال أن الشركة تعمل على صيانة الطائرات العسكرية والحربية والهيلوكبتر «التايفون، الترنيدو، اف 15»، وجميع الأنظمة الإلكترونية في الطائرات، لافتاً إلى أن نسبة السعودة في الشركة تبلغ 56%،وأن الشركة عملت على صيانة 1000 طائرة مدنية وعسكرية وعمودية، وإنتاج وتجميع قطع غيار طائرات «اف 15» المقدمة والأجنحة وحاملات الذخائر والصواريخ.

وأكد تطلع الشركة في السنوات القادمة إلى دراسة إنشاء مصنع خاص بالنساء لتصنيع قطع صغيرة خاصة بالطائرات.