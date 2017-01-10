الأمم المتحدة: الوضع في أفغانستان من بين الأكثر خطورة عالميًا
واس (صدى):
قال مكتب تنسيق الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن أفغانستان لا تزال واحدة من أخطر وأعنف بلدان العالم التي تعصف بها الأزمات، حيث أدى استمرار الانتشار الجغرافي للصراع إلى زيادة عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية في عام 2017 بنسبة 13? ليصل إلى 9.3 مليون شخص.
وأضاف المكتب في “الاستعراض العام للاحتياجات الإنسانية لأفغانستان لعام 2017″، أن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان تحدث بانتظام والاعتداءات على المرافق الصحية والتعليمية.