وفاة 33 شخص جراء الطقس البارد في أوروبا

لندن (صدى):

لقي 33 شخصًا على الأقل مصرعهم بعدد من الدول الأوروبية جراء الطقس البارد والمناخ القطبي الذي يجتاح القارة بأكملها منذ عدة أيام.

وأفادت تقارير إعلامية أن درجات الحرارة بلغت مستويات قياسية وصلت إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر وأن عشرة أشخاص لقوا مصرعهم في بولندا، فيما لقي ثمانية أشخاص مصرعهم في إيطاليا وستة في التشيك وأربعة في فرنسا وشخصين في بلغاريا، وأخرين في أنحاء متفرقة من أوروبا جراء الطقس البارد خلال عطلة الأسبوع الماضي.

وأضافت تعطلت أنظمة النقل العمومي في بعض المدن الأوروبية وخاصة في ألمانيا، جراء كثافة الثلوج المنتشرة في الشوارع، كما نصحت بعض الحكومات المواطنين بالبقاء في المنازل.

ويعاني اللاجئون بصفة خاصة في عدة دول أوروبية من الطقس البارد، حيث يقطن كثير منهم في خيام ومراكز استقبال مؤقتة لا تتوفر فيها عوامل التدفئة التي تقيهم من شدة البرودة.