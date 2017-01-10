اليوم.. قمة سعودية – لبنانية في الرياض

تشهد الرياض اليوم عقد قمة سعودية ـــ لبنانية بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورئيس جمهورية لبنان العماد ميشال عون .

وقال مراقبون ـنه ينتظر أن تسفر عنه المحادثات باتجاه إعادة الدفء إلى علاقات البلدين التي شابها بعض الفتور خلال الفترة الماضية جراء تباين المواقف بين الرياض وبيروت حيال الأزمة السورية.

وكان رئيس جمهورية لبنان العماد ميشال عون وصل إلى الرياض مساء أمس (الإثنين) في زيارة للمملكة، الذي وصل إلى الرياض على رأس وفد وزاري كبير مساء أمس (الإثنين) في أول زيارة خارجية له عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية.