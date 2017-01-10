اليوم.. قمة سعودية – لبنانية في الرياض

على القحطاني (صدى):
تشهد الرياض اليوم عقد قمة سعودية ـــ لبنانية بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورئيس جمهورية لبنان العماد ميشال عون .
وقال مراقبون ـنه ينتظر أن تسفر عنه المحادثات باتجاه إعادة الدفء إلى علاقات البلدين التي شابها بعض الفتور خلال الفترة الماضية جراء تباين المواقف بين الرياض وبيروت حيال الأزمة السورية.
وكان رئيس جمهورية لبنان العماد ميشال عون وصل إلى الرياض مساء أمس (الإثنين) في زيارة للمملكة، الذي وصل إلى الرياض على رأس وفد وزاري كبير مساء أمس (الإثنين) في أول زيارة خارجية له عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية.
3 تعليقات
اهلا وسهلا بالرئيس عون
نأمل ان تكون العلاقة مبنية على التقدير والاحترام وليست على الاستغلال كما هو حاصل بالسابق مع علاقاتنا بالدول العربية من استغلال فاحش من قبل المسئولين بهذه الدول لدول الخليج والنظر لها على انها (كنز) للنهب والسرقة
هلا و سهلا..بالحميدان..
وحش يابو عبدالعزيز..