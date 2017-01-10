بالفيديو ..فتاة تعبر عن إعجابها ببطولة ” عواجي” برسم صورة له بالقهوة

علي القحطاني (صدى):

اقدمت فتاة سعودية برسم صورة للعريف جبران عواجي باستخدام القهوة ، وذلك إعجابا بالعمل البطولي الذي قام به العريف جبران عواجي، الذي قضى على إرهابيين في عملية أمنية بحي الياسمين بالرياض.

وقامت الرسامة عهود العبدالله بنشر مقطع فيديو على حسابها بموقع “تويتر” أثناء قيامها برسم الصورة، وتداوله مغردون على نحو واسع، معبرين عن إعجابهم بالصورة وبموهبتها الفنية.

وقالت العبدالله ، أن رسم اللوحة استغرق منها نحو ساعة، مبينة أنها رسمتها كرد فعل منها على المشهد البطولي للعريف عواجي وإقدامه وشجاعته في قتل الإرهابيين.

وأوضحت أن متابعيها أطلقوا عيها لقب “رسامة الوطن”؛ لتفاعلها مع الأحداث والمنجزات الوطنية، مضيفة أنها تتقن نوعاً آخر من الرسم وهو الرسم على الماء، لكنها لا تستطيع الاحتفاظ به فترة طويلة.