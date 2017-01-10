بالصور.. “المفتي” يزور الشيخ السدلان بعد تعرضه لوعكة صحية

عادل الحربي (صدى):

قام المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مساء الجمعة الماضي، بزيارة فضيلة الشيخ صالح السدلان في منزله بحي الوادي، واطمأن على صحة الشيخ السدلان الذي يعاني من وعكة صحية.



ومن جانبه ،ثمن الشيخ السدلان زيارة سماحة المفتي له، مشيداً بحرص سماحة المفتي على زيارة المريض وتواضع العلماء الذي ليس غريباً على سماحته وبناء أواصر المحبة مع الجميع.



