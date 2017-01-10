إطلاق سراح الستيني المعتدي على ابنتيه بالضرب بعد تنازل الشقيقتين في العارضة

حسن الجعفري (صدى):

اكدت مصادر أن الجهات الأمنية بمحافظة العارضة في منطقة جازان، قامت بإطلاق سراح رجل الأمن المتقاعد المتهم بالاعتداء على ابنتيه بالضرب.

وذكرت المصادر ، أن المواطن الستيني أفرج عنه بكفالة عقب ثلاثة أيام من توقيفه، بعد تنازل الشقيقتين.

يذكر ان المواطن الستيني كان قد اعترف في التحقيقاتباعتدائه بالضرب على ابنتيه التي تعرضت إحداهما لإصابات متفرقة في جسدها نقلت على إثرها للمستشفى، مبيناً أن سبب إقدامه على ذلك هو رفضها منحه بطاقة الصراف الخاصة بها للحصول مكافأتها الشهرية، ليقوم بعدها بضربها وحبسها في غرفة بالمنزل.