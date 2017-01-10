بالفيديو.. طيار يكشف أسباب منع التحليق فوق الحرم المكي

نايف سالم (صدى):

تحدث الكابتن طيار وأحد المختصين بشؤون الطيران، حسن الغامدي، من خلال مقطع فيديو ، عن الأسباب التي تمنع الطائرات من التحليق فوق الحرم المكي، مفنداً عدداً من الأسباب الخاطئة.

وقال الغامدي من خلال مقطع فيديو متداول أن الطائرات تمنع من التحليق فوق مكة، وفق ما توضحه الممرات الجوية، مؤكداً أن الأسباب لا علاقة لها بوجود مجال “مغناطيسي” لا تستطيع الطائرات التحليق فوقه، أو ما قيل عن عدم وجود هواء في المنطقة فوق الحرم، بالإضافة لأسباب عديدة لا صحة لها.

وارجع الغامدي أن سبب منع التحليق يتلخص في أمرين؛ الأول هو أن الحرم المكي مخصص للمسلمين، بينما لا يمكن التحكم بهويات مَن يستقلون الطائرات، ولذا مُنع تحليقها تجنباً لوجود غير مسلمين يمرون بالمنطقة المحرمة عليهم.

وتابع أن السبب الآخر هو أن مكة منطقة جبلية، ولذا تكون قريبة نسبياً من مدى تحليق الطائرات، وهو ما قد يسبب إزعاجاً وتشويشاً كبيراً لمِن يؤدون المناسك.



