بالصور ..إخماد حريق بمزرعة وآخر بمطبخ شقة سكنية في العلا

نايف السالم (صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد حريق بمزرعة بدف رحال، التابعة لقرية فضلا بمحافظة العلا، دون إصابات، كما أخمدت الفرق حريقًا نشب داخل مطبخ بشقةٍ بالدور الثاني دون إصابات أيضًا.

من جانبه ، أوضح المتحدّث الرسمي بمديرية الدفاع المدني، بمنطقة المدينه المنورة، “العقيد خالد بن مبارك الجهني” أنه عند الساعة ١٩:١١ من مساء اليوم، الإثنين، الموافق ١٤٣٨/٤/١، تبلّغنا عن حريقٍ في مزرعةٍ بدف رحال التابع لقرية فضلاء، بمحافظة العلا، الذي يبعد قرابة ٤٥ كيلومترًا على طريق العلا – الوجه.

وتابع : “تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، حيث تمّت محاصرة الحريق قبل انتشاره بباقي المزرعة، فيما نتج عن الحادث احتراق بيت شعر بجميع محتوياته داخل المزرعة، كما امتد الحريق إلى 3 من النخل المثمر، وتم إخماد الحريق بدون إصابات -ولله الحمد-، وتشير التحقيقات الأولية للحادث إلى أن سبب الحريقهو التماس كهربائي”.

واضاف الجهني: “كما وردنا بلاغ عند الساعة ٢١:٢٣ من مساء اليوم، الإثنين، الموافق ١٤٣٨/٤/١١، عن حريقٍ داخل مطبخ بشقةٍ بالدور الثاني بحي الروضة، بمحافظة العلا”.

واستكمل: “تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، وتمّت مباشرة الحريق، والعمل على إخماده بدون أي إصابات”.

واكد أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق هو إهمال في أثناء الطهي.