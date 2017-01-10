العثور على القنصل الروسي ميتاً بشقته في اليونان

موسكو (صدى):

تمكنت الشرطة اليونانية ، أمس الإثنين ، من العثور على رئيس القسم القنصلي الروسي أندريه مالانين ميتا في شقته في أثينا.

وأوضح مسؤول إن أحد العاملين في السفارة عثر عليه على أرضية غرفة نومه دون وجود دليل على اقتحام الشقة.

وأضاف المسؤول «نتحدث عن أسباب طبيعية حتى الآن»، لافتا إلى أن الشرطة تحقق والسلطات تنتظر تقرير الطب الشرعي.

يذكر ان السفير الروسي في تركيا أندريه كارلوف كان قد اغتيل برصاص شرطي تركي استهدفه خلال زيارته لمعرض فني في أنقرة في 19 ديسمبر الماضي. وسبق أن عثر على دبلوماسي روسي يدعى بيتر بولشيكوف عثر عليه مقتولا في شقته في موسكو يوم 20 ديسمبر الماضي.