ضبط 7 كيلو حشيش بحوزة مواطن في وادي الدواسر

عادل الحربي (صدى):

تمكنت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة وادي الدواسر، من ضبط كمية من الحشيش المخدر في مركبة، بعد محاولة قائدها الفرار .

تفصيلا ؛ اوقف رجال مركز أمن طرق الخماسين مركبة قادمة من الجنوب متجهة للرياض بقصد التأكد من بيانات قائدها، فقام بإبراز هويته الوطنية ولاذ بالفرار من رجال الأمن باتجاه وادي الدواسر، فتمت ملاحقته حتى تم استيقافه بالقوة.

وعثر على 7 كيلو من مادة الحشيش المخدر بعد تفتيش السيارة، كما تبين أن الشخص مطلوب لعدة جهات أمنية، بحسب”سبق”.

وعلى الفور تم تسجيل محضر ضبط بالواقعة، وإحالة الشخص والمركبة مع المضبوطات إلى الجهات المختصة بالمحافظة لاستكمال إجراءات التحقيق معه.