مواطنة تعرض على بطل مداهمة حي الياسمين الزواج من ابنتها بدون مهر

علي القحطاني (صدى):

قامت مواطنة سعودية بعرض على رجل الأمن “جبران عواجي” بطل مداهمة حي الياسمين الزواج من ابنتها.

وأوضحت “أم أحمد” أن حماسها وحسها الوطني دفعها إلى المبادرة بمكافأة عواجي وإهدائه ابنتها ذات الـ”22 ربيعاً” زوجة له.

وتابعت “عندما شاهدت الفيديو أبلغت ابنتي “علا” بأنني فخورة بذلك الشاب الذي حمل روحه بين كفيه، وأتمنى أن يكون “صهري” بتزويجك إياه؛ لأنني على قناعة أن من يملك تلك المواصفات قادر على أن يحافظ على ابنتي ويوفر لها كل سبل السعادة.وأكدت أن ابنتها لاتمانع أن تكون الزوجة الثانية أو حتى الثالثة، مبينة بأنها بحثت عن صورة البطل وكتبت عليها: أنت شرف وفخر للوطن، وأتشرف بأن أزوجك ابنتي هدية ليس وراءها جزية، والحافظ الله.

واضافت أم أحمد: أنا صادقة في ذلك، لا أريد مهراً ولا تكاليف زواج.