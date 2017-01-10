مواطنة تعرض على بطل مداهمة حي الياسمين الزواج من ابنتها بدون مهر

علي القحطاني (صدى):
قامت مواطنة سعودية بعرض على رجل الأمن “جبران عواجي” بطل مداهمة حي الياسمين الزواج من ابنتها.
وأوضحت “أم أحمد” أن حماسها وحسها الوطني دفعها إلى المبادرة بمكافأة عواجي وإهدائه ابنتها ذات الـ”22 ربيعاً” زوجة له.
وتابعت “عندما شاهدت الفيديو أبلغت ابنتي “علا” بأنني فخورة بذلك الشاب الذي حمل روحه بين كفيه، وأتمنى أن يكون “صهري” بتزويجك إياه؛ لأنني على قناعة أن من يملك تلك المواصفات قادر على أن يحافظ على ابنتي ويوفر لها كل سبل السعادة.وأكدت أن ابنتها لاتمانع أن تكون الزوجة الثانية أو حتى الثالثة، مبينة بأنها بحثت عن صورة البطل وكتبت عليها: أنت شرف وفخر للوطن، وأتشرف بأن أزوجك ابنتي هدية ليس وراءها جزية، والحافظ الله.
واضافت أم أحمد: أنا صادقة في ذلك، لا أريد مهراً ولا تكاليف زواج.
11 تعليق
ارزاق وانا ماحد قلي وينك رايح ..يستاهل عواجي بس اشوف انها تهديه هديه مثل بنتها ..مدري وش اقول …
انا ضدها لان عواجي عنده زوجه ومرتاح معها قولي تبين تصرفيين بنت بالاهيبه في غير عواجي انا اقرب مثال ^_^
لا تطيرون بالعجة
كثير طلعت اشاعات عن هذا البطل منها انه جاه مليونين وجيب وفيلا وانه جته ترقية وهالحين زوجة 😂😂😂😂 وكلها طلعت اشاعات على العموم هو بطل ويستاهل التكريم من المسؤلين والمواطنين لانه بصراحة بطل من ابطال هذا الوطن
يلا عاد مصختوها ترا والله هذا الشعب النشبة ترا العواجي مو استثناء كل رجال الامن شجعان مثلة يواجهون الارهابيين بشجاعة الفرق ان عواجي التقطتة كاميرا المواطنة والناس شافوة
محمد انا قبلك اول تعليق ..اذا بتهبها هبه على قولتها ماعندي مانع بشرط صغير بس ..تكون حلوه بيضاء او حنطيه لا طويله ولا قصيره لا متينه ولا نحيفه ..سنها من 22 الى 30 عاقله دينه مو شرط حلوه تكون مقبوله ..ايه واهم شي تكون مدرسه او موظفه في مكان حكومي محترم تساعدني على ظروف الحياه ..بس هذا شرطي ..ماعاد ابغى شي …ههههههههه ..الله يرزقنا وياكم الزوجات الصالحات يارب ..
اخ سعيد نسيت لاتشرط عليهم ان رجولها تكون كلها يمين😂😂😂
يستاهل البطل الله يوفقه ويوفق رجال امننا
سعيد الشهراني ما تبي التكلوج هههه
باقي تقول 8 سرندر وجنوط نجمه
شكل بنتها …عندها ومريضه نفسيا وتبغى تصرفها
اسلوب تافه لعرض السلعه
ههههههه ابو سعود ماعندي مانع حتى لو حوساا…