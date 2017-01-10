رسميا الاتحاد يضم ربيع سفياني لمدة 3 مواسم

معاذ محمود (صدى):

أنهى مسئولو نادي الاتحاد رسميا، إجراءات التعاقد مع لاعب النصر السابق، ربيع سفياني، لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووقع اللاعب عقود انتقاله للاتحاد كلاعب هاو بعد فسخ عقده مع النصر وتوقيع مخالصة مالية في مكتب رعاية الشباب.

وخاض السفياني 6 مباريات هذا الموسم في دوري جميل مع النصر، سجل خلالهم هدفاً واحداً فقط ولم يصنع أي أهداف لزملائه في الفريق.