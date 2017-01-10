رسميا الاتحاد يضم ربيع سفياني لمدة 3 مواسم

رسميا الاتحاد يضم ربيع سفياني لمدة 3 مواسم
معاذ محمود (صدى):

أنهى مسئولو نادي الاتحاد رسميا، إجراءات التعاقد مع لاعب النصر السابق، ربيع سفياني، لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووقع اللاعب عقود انتقاله للاتحاد كلاعب هاو بعد فسخ عقده مع النصر وتوقيع مخالصة مالية في مكتب رعاية الشباب.

وخاض السفياني 6 مباريات هذا الموسم في دوري جميل مع النصر، سجل خلالهم هدفاً واحداً فقط ولم يصنع أي أهداف لزملائه في الفريق.




5 تعليقات


  1. هلالي في الصداره وكل الأندية بعدوووو [ عدد التعليقات: 1571 ] 10/01/2017 في
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    ياخي نادي الاتهاد صغير جده نادي مكحتت فقير وعليه 13 قضيه شكوى في الفيفا واحتمال ينزل درجة اولى والحين موقع مع سفياني من فين جاب الفلوس من التبرعات جماهير الخدم مضحوك عليها تحضر وماهي داريه عن شئ حتى رئيسهم جالس يضحك عليهم قال رايح اسبانيا استرد 3 النقاط وهو عارف ان الأمر غير قابل للإستئناف رايح يتمشى ويفلها عو وعائلته وانتوا جالسين تنتظرون ثلاث نقاط

  2. ملكي [ عدد التعليقات: 709 ] 10/01/2017 في
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    بعد بكرة بتلاقي السفياني مقدم شكوى ع الاتحاد يبي حقوقه !!! ومن جرف لدحديرة بسبب العقود المؤجلة ..
    والسفياني ما أدري كيف يفكر؟؟ … السفينة مخروقة ومصر يبحر عليها !!!!!

  3. jamalco [ عدد التعليقات: 4720 ] 10/01/2017 في
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    وزيادة الخير خييييييييييييييييييييييييييييييييييييرين

  4. عميد آسيا [ عدد التعليقات: 1 ] 10/01/2017 في
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    الطاقية يثبت والطحلبي يشوت

    الأول فشلنا في آسيا والثاني عنده 3 دوري

  5. محمد الغامدي [ عدد التعليقات: 14 ] 10/01/2017 في
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    صاحب التعليق الاول (هلالي في الصداره) استح على وجهك نحن جماهير الهلال لا نتشرف ان تكون مشجع هلالي. لان التشجيع اخلاق وفن وهذا اللي ينقص عندك التعصب اعماك والاتحاد اكبر منك وتاج رأسك


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