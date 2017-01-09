تعرف على موعد زفاف الفنانة “ويزو”

القاهرة (صدى):

قالت الفنانة الشابة “ويزو” نجمة فرقة مسرح مصر، إن خطيبها شريف يعمل خارج الوسط الفنى وهما أصدقاء منذ دراستهما بالجامعة، وأن هناك قصة حب جمعتهما منذ الدراسة، واتخذا قرارا بالارتباط قبل 5 سنوات، وأنهما قررا الاحتفال بزفافها نهاية العام الجارى.

وشارك فى حفل خطوبة ويزو وشريف كل من، “الفنان أشرف عبد الباقى وأبطال “مسرح مصر” منهم على ربيع ومصطفى خاطر وأوس أوس ومحمد توب، وكذلك المنتج محمد السبكى والفنان فتحى عبد الوهاب، وباسم سمرة والمنتجتين رنا السبكى وشقيقتها ندى، إضافة إلى أصدقائها من خارج الوسط الفنى وعائلتها وعائلة عريسها شريف”.

وفى سياق آخر، أكدت ويزو، أنها تستعد لبدء تصوير مسلسلين جديدين للعرض فى شهر رمضان المقبل الأول هو “خلصانة بشياكة” بطولة أحمد مكى وشيكو وهشام ماجد ودينا الشربينى وإخراج هشام فتحى، و”لمعى القط” بطولة محمد عادل إمام وتارا عماد وبيومى فؤاد ومحمد سلام وتأليف حازم الحديدى وإخراج عمرو عرفة.