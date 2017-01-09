رونالدو: عام 2016 الأفضل في حياتي

معاذ محمود (صدى):

أبدى البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، سعادته الكبيرة للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لعام 2016، خلال الحفل الذي أقيم في زيورخ.

وقال رونالدو، في حديثه بعد الفوز بالجائزة: “أنا سعيد جدا لفوزي بهذه الجائزة، أود أن أشكر عائلتي ونجلي وصديقتي، و2016 أفضل عام في حياتي.. مررت بفترات صعبة ولكني سعيد للغاية”.

واستكمل أفضل لاعب في العالم: “فزت بدوري أبطال أوروبا ولقب غالي وهو اليورو، لم أحلم به طوال حياتي، وأود أن أشكر زملائي في الفريق والمنتخب الوطني وأيضا المدربين الذين عملت معهم”.