إلغاء رحلة طيران الإمارات من سلطنة عمان بسبب أفعى

أبوظبي (صدى):

اضطرت شركة طيران الإمارات الاثنين لإلغاء واحدة من رحلاتها من مسقط بسلطنة عمان إلى دبي أمس الأحد بعد رصد أفعى تزحف في منطقة الشحن على متن طائرة.

وذكرت الشركة، أنه تم الإمساك بالأفعى وأعيدت الطائرة إلى العمل، فيما لم يكن الركاب قد صعدوا على الطائرة بوينغ 777 عند رصد الأفعى.

يذكر أن نوفمبر الماضي، شهد تسلل ثعبان من مقصورة الأمتعة وصعد إلى منطقة الركاب على طائرة تابعة لشركة الطيران المكسيكية “إيرومكسيكو” فوق المكسيك.