“رونالدو” أفضل لاعب في العالم لعام 2016

معاذ محمود (صدى):

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي ريـال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2016 خلال الحفل المقام حاليا في مدينة زيورخ السويسرية لتوزيع جوائز الأفضل في استفتاء الاتحاد الدولي.

وتفوق رونالدو على كل من الأرجنتيني ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني والفرنسي انطوان جيزمان لاعب نادي اتليتكو مدريد الإسباني، بعد أن حقق ألقاب عديدة عام 2016 أبرزها الفوز ببطولة دوري ابطال أوروبا مع نادي ريـال مدريد وبطولة كأس الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده البرتغال.