أبناء انسان يشاركون بتدشين بطولة نجوم الدوادمي لكرة القدم

سعيد العجل (صدى):

شارك أبناء جمعية إنسان بفرع الدودامي بتدشين، بطولة نجوم الدوامي لكرة القدم، وذلك بمركز خالد الرياضي ، حيث حضر الأبناء برفقة مسؤولي الفرع ، واستقبلوا بالحفاوة والتكريم من قبل المنظمين والفرق المشاركة .

ومارس الأبناء على هامش البطولة عددا من الألعاب الرياضية المتنوعة التي نظمها المركز، حيث استمتعوا بكرة القدم، والتمارين الرياضية.

وقاموا بجولة على مرافق المركز وتجهيزاته، والتعرف على دوري البطولة، والسلام على المشاركين، وتبادل الأحاديث الودية مع اللاعبين والمنظمين، والتقاط الصور التذكارية .

كما عبر الأبناء عن سعادتهم بهذه المناسبة، التي أضفت جوا من المرح والسرور على نفوسهم، من خلال ممارسة مختلف الألعاب الرياضية ، ومشاركتهم في فعاليات الافتتاح، والالتقاء بالرياضيين من أبناء المحافظة .

يشار إلى أن جمعية إنسانتنظم العديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة الهادفة لأبنائها، بهدف دمج الأبناء في المجتمع وتعزيز العلاقة بين أبناء إنسان ومختلف الجهات ، ورسم الابتسامة على محياهم وإدخال السرور إلى نفوسهم، وشغل أوقات الفراغ بما يعود عليهم بالفائدة، وينمي قدراتهم الذهنية والبدنية .

وتحرص الجمعية على اكتشاف وصقل مواهب الأبناء من خلال تنظيم العديد من البرامج الترفيهية والمسابقات الرياضية، والمشاركة في الفعاليات والمناسبات المختلفة.