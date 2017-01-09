حظر بيع أو تصنيع النقاب بالمغرب لأسباب أمنية

قالت بعض المواقع المغربية، إن قرارا مفاجئ من السلطات تم إبلاغه لعدد من متاجر الملابس في مختلف المدن المغربية بمنع بيع أو تصنيع “النقاب”.
وذكر موقعا “اليوم 24 المغربى” و”طنجة”، أن قيادات المحليات بمدينة سلا، استدعوا تجار الملابس وأبلوغهم بقرار منع بيع النقاب، وتم إبلاغهم أن أسباباً أمنية وراء هذا القرار، خاصة أن بعض المتطرفين قد يرتدونه من أجل تنفيذ عمليات إرهابية.
وأعطت القيادات التجار مهلة يومين لإيقاف بيع النقاب، كما وقعوا علي التزام يتعهدون من خلاله بعدم بيع “البرقع”، وحينما رد عليه بعضهم بأنهم سيمنون بخسارة مالية جراء هذا المنع، رد عليهم بأن “التضحية من أجل الوطن تستوجب ذلك”، داعيا إياهم إلي عدم التفكير في خسارتهم المالية.
ونقل موقع “اليوم 24 “عن محمد الزهاري صاحب أحد المتاجر قوله، إن قرار الداخلية يدخل ضمن القرارات الارتجالية التي تقوم بها السلطات.
وقال الزهارى، إن هذا القرار يؤدي إلي مزيدا من الإقبال علي النقاب، خاصة أن عملية صنعه في المتناول.
6 تعليقات
ياسبحان الله الاحتشام والنقاب يمنعونة والتعري والدعارة مفتوحة على مصراعيها لمن هب ودب والحجة الامن ماراح تشوفون الامن بمعصية الله (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون )
هذا معناه أن المغرب الحبيب مازال مستعمرة فرنسية تفعل ماتفعله فرنسا
وش دخلك يانوال خليك فحالك
الا المغرب ولا واحد يتفوه بكلمه واحده كل واحد ونفسه بس مالكم علاقه بأحد كل واحد جلس يبربر يعني انتم ملائكه ايها المعلقون والمعلقات
خالد العنزي وانت وش دخلك بتعليقي لاتكون انت ملك المغرب وانا مدري اكيد من اللي رايحين جايين على المغرب ومبسوط على اللي فية
اي والله صادقة يا نوال لا بعد يقولون دولة إسلامية العري منتشر وعادي والنقاب يسبب مشكلة أمنية الله المستعان