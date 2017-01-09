حظر بيع أو تصنيع النقاب بالمغرب لأسباب أمنية

مليكة فؤاد (صدى):

قالت بعض المواقع المغربية، إن قرارا مفاجئ من السلطات تم إبلاغه لعدد من متاجر الملابس في مختلف المدن المغربية بمنع بيع أو تصنيع “النقاب”.

وذكر موقعا “اليوم 24 المغربى” و”طنجة”، أن قيادات المحليات بمدينة سلا، استدعوا تجار الملابس وأبلوغهم بقرار منع بيع النقاب، وتم إبلاغهم أن أسباباً أمنية وراء هذا القرار، خاصة أن بعض المتطرفين قد يرتدونه من أجل تنفيذ عمليات إرهابية.

وأعطت القيادات التجار مهلة يومين لإيقاف بيع النقاب، كما وقعوا علي التزام يتعهدون من خلاله بعدم بيع “البرقع”، وحينما رد عليه بعضهم بأنهم سيمنون بخسارة مالية جراء هذا المنع، رد عليهم بأن “التضحية من أجل الوطن تستوجب ذلك”، داعيا إياهم إلي عدم التفكير في خسارتهم المالية.

ونقل موقع “اليوم 24 “عن محمد الزهاري صاحب أحد المتاجر قوله، إن قرار الداخلية يدخل ضمن القرارات الارتجالية التي تقوم بها السلطات.

وقال الزهارى، إن هذا القرار يؤدي إلي مزيدا من الإقبال علي النقاب، خاصة أن عملية صنعه في المتناول.