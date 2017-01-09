أمير الرياض يستقبل الرئيس اللبناني في مطار الملك خالد

عادل الحربي (صدى):
استقبل الأمير فيصل بن بندر، أمير الرياض، مساء اليوم، الإثنين الرئيس اللبناني ميشال عون في مطار الملك خالد، بالرياض.
و تعتبر هذه هي الزيارة الأولى خارج البلاد للرئيس اللبناني “ميشال عون” بعد تولّيه الرئاسة.
استقبل الأمير فيصل بن بندر، أمير الرياض، مساء اليوم، الإثنين الرئيس اللبناني ميشال عون في مطار الملك خالد، بالرياض.
و تعتبر هذه هي الزيارة الأولى خارج البلاد للرئيس اللبناني “ميشال عون” بعد تولّيه الرئاسة.
2 تعليقان
يبون كم كيس رز .. الله المستعان بس
مافي رز يااصحاب الفلافل والتبوله .. نظفو لبنان من حزب الله وبعدها تعالو اطلبو واشحتو ياناكرين المعروف .. ارض الحرمين صرفت عليكم مئات المليارات وفي الاخيلر تشتموها ياقليلين الاصل