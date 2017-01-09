أمير الرياض يستقبل الرئيس اللبناني في مطار الملك خالد

عادل الحربي (صدى):

استقبل الأمير فيصل بن بندر، أمير الرياض، مساء اليوم، الإثنين الرئيس اللبناني ميشال عون في مطار الملك خالد، بالرياض.

و تعتبر هذه هي الزيارة الأولى خارج البلاد للرئيس اللبناني “ميشال عون” بعد تولّيه الرئاسة.