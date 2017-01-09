أمير الرياض يستقبل الرئيس اللبناني في مطار الملك خالد

أمير الرياض يستقبل الرئيس اللبناني في مطار الملك خالد
عادل الحربي (صدى):

استقبل الأمير فيصل بن بندر، أمير الرياض، مساء اليوم، الإثنين الرئيس اللبناني ميشال عون في مطار الملك خالد، بالرياض.

و تعتبر هذه هي الزيارة الأولى خارج البلاد للرئيس اللبناني “ميشال عون” بعد تولّيه الرئاسة.




2 تعليقان


  1. الكنق الاصفر [ عدد التعليقات: 858 ] 09/01/2017 في
    رد

    يبون كم كيس رز .. الله المستعان بس

  2. فهد [ عدد التعليقات: 13 ] 09/01/2017 في
    رد

    مافي رز يااصحاب الفلافل والتبوله .. نظفو لبنان من حزب الله وبعدها تعالو اطلبو واشحتو ياناكرين المعروف .. ارض الحرمين صرفت عليكم مئات المليارات وفي الاخيلر تشتموها ياقليلين الاصل


اترك تعليق