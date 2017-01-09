مكة والرياض تتصدران معدل الفقر بين النساء في المملكة

عادل الحربي (صدى):

أظهرت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية ارتفاع معدل الفقر بين النساء محدودات الدخل في المملكة، في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية بدرجة تفوق مثيلاتها في بقية المناطق الأخرى.

وأوضحت الدراسة أن محدودات الدخل في منطقة مكة المكرمة بلغت نسبتهن 24% من عينة الدراسة، تليها الرياض بنسبة 21% تقريباً، ثم الشرقية بـ10%.

و كشفت أن متوسط عمر المرأة الفقيرة في المملكة يتراوح بين 20 و50 عاماً وهو عمر العمل المفترض، كما أن نسبة النساء العاملات من محدودات الدخل اللاتي شملتهن الدراسة لم تتجاوز 10% فقط، بما يدل على ارتفاع نسبة البطالة بين النساء الفقيرات رغم أن أكثر من 50% منهن يتولين إعالة أحد أفراد أسرهن على الأقل.

أفادت الدراسة ان نسبة الأمية بين محدودات الدخل ارتفعت إلى أكثر من 42% وهو ما يؤكد وجود ارتباط وثيق بين التعليم وحصول المرأة الفقيرة على عمل مناسب.

وأشارت الدراسة إلى أن وفاة الزوج “الترمل” من الأسباب الرئيسية للفقر بين النساء، حيث بلغت نسبة المترملات محدودات الدخل قرابة 35% بما يؤكد اعتماد كثير من النساء داخل الرجل، وبلغ متوسط الدخل المستقل لأكثر من 70% من محدودات الدخل محل الدراسة أقل من 1500 ريال فقط شهرياً.