النشال الصغير في قبضة شرطة الخبر

خالد الغامدي (صدى):
بالاشارة لما تم تداوله مؤخرا بمواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يظهر فيه شخص يستقل مركبة صغيرة وهو يقوم بنشل شنطة يدوية لامراءه اثناء سيرها باحدى الشوارع بمحافظة الخبر مما تسبب في سقوطها على الارض .
بالاشارة لما تم تداوله مؤخرا بمواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يظهر فيه شخص يستقل مركبة صغيرة وهو يقوم بنشل شنطة يدوية لامراءه اثناء سيرها باحدى الشوارع بمحافظة الخبر مما تسبب في سقوطها على الارض .
فقد تم بفضل من الله وتوفيقه ومن خلال اجراءات بحثية موسعه في الحادثة تحديد هوية الجاني ومرافقه والقبض عليهما حيث تبين انهما مواطنين في السابعة عشر من العمر وجرى احالتهما لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم حيالهم .
3 تعليقات
الحمدلله انهم جابوهم وكان بالخبر اول ما طلع معلقين تتشمت فيها اللي يقول تستأهل هايته بالمولات نسوا انه لها رب ما يضيع حقها والظالم له يوم اهم شيء شنتطها وأغراضها رجعت لها والنشالين ماهم صغار أبدا هم كبار ويسوقون سيارات ويعرفون الصح من الغلط ويدرون انهم مسوين جريمة على بالهم اذكياء وترا الطريق له حق وآداب لكل اللي يمشي فيه سواء رجل أو امرأة أو حتى طفل
شرع الله يطبق هذا من الإفساد في الارض الوازع الديني ضعيف
سواد الله وجيهكم .. نتمنى اقامة شرع الله في حد السرقات