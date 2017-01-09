النشال الصغير في قبضة شرطة الخبر

خالد الغامدي (صدى):

بالاشارة لما تم تداوله مؤخرا بمواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يظهر فيه شخص يستقل مركبة صغيرة وهو يقوم بنشل شنطة يدوية لامراءه اثناء سيرها باحدى الشوارع بمحافظة الخبر مما تسبب في سقوطها على الارض .

فقد تم بفضل من الله وتوفيقه ومن خلال اجراءات بحثية موسعه في الحادثة تحديد هوية الجاني ومرافقه والقبض عليهما حيث تبين انهما مواطنين في السابعة عشر من العمر وجرى احالتهما لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم حيالهم .