وزير خارجية البحرين: موقفنا ثابت لدعم القضية الفلسطينية‎

وزير خارجية البحرين: موقفنا ثابت لدعم القضية الفلسطينية‎
المنامة (صدى):

شدد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، على موقف البحرين الثابت والداعم للقضية الفلسطينية في كافة المحافل، ولحق الشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة على ترابه الوطني.

وأعرب وزير الخارجية البحريني خلال استقباله طه محمد عبد القادر سفير دولة فلسطين لدى البحرين، عن تطلعه إلى إحلال السلام العادل والشامل الذي يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وفى المقابل قدم السفير الفلسطيني الشكر والتقدير لجهود ومواقف البحرين الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والمناصرة لقضيته العادلة.





  1. Ahmed [ عدد التعليقات: 149 ] 09/01/2017 في
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    اللهم احفظ البحرين وملكها وحكومتها وشعبها ومن يعيش على ارضها من شر عملاء النظام الايراني واذنابهم ومن يؤيدهم آمين وجميع دول الخليج احفظها يارب


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