توجيهات بإيقاف مأذون أنكحه عقد قران “طفلة” على سبعيني

توجيهات بإيقاف مأذون أنكحه عقد قران “طفلة” على سبعيني
محمود البلوي (صدى):

وجه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بايقاف مأذون أنكحة بعد عقده قران طفلة على سبعيني بتبوك.

وأكدت مصادر خاصة أن أمير المنطقة وجه خطاب لمعالي وزير العدل لإيقاف مأذون الأنكحه استكمالا للتحقيقات ومراجعة جميع الإجراءات التي تمت في هذا الزواج ومدى موافقتها للتعليمات.

وكان زواج سبعيني من طفلة في منطقة تبوك أثار الرأي العام قبل عدة أسابيع وجه حينها أمير المنطقة بالتأكّد من صحة إجراءات الزواج عن طريق إحالة المعاملة إلى المحكمة؛ بعد ورود المعاملة بشكلٍ عاجلٍ من الجهات الحقوقية المختصّة في تبوك، ومنها دار الحماية الاجتماعية، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.




3 تعليقات


  1. ✨💫نوال💫✨ [ عدد التعليقات: 10268 ] 09/01/2017 في
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    👍🏻

  2. حسن الجعفري [ عدد التعليقات: 1360 ] 09/01/2017 في
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    هل بامكان الشاب الي عمره ١٥ ان يتزوج واحده عمرها ٤٥ سنه؟!؟
    وشوفوا الأغلبية على مستوى المملكة

  3. سعيد مكني الشهراني [ عدد التعليقات: 1225 ] 10/01/2017 في
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    كلامك جميل حسن .?


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