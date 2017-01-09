نورة الشهري (صدى):

أكد الدكتور الحسن النعمي استشاري جراحة المناظير والسمنة ارتفاع معدلات السمنة بين السعوديات خلال العشر سنوات الأخيرة إلى 18% للفئة ما بين 18 و50 سنة ،لافتاً الى ضرورة تجنب الأكل الزائد وممارسة الحركة والنشاطات الرياضية بشكل منتظم على الأقل 3 مرات أسبوعياً .

وقال ” النعمي” بحسب الرياض إن السمنة النسائية ترتبط بالسكري بنسبة 80%، وبارتفاع ضغط الدم بنسبة 70%، وباختلال الهرمونات وتأخر الانجاب والاكياس حول المبيضين بـ50 إلى 60 %، وترتبط بـ40 إلى 50% بمشاكل المفاصل كآلام العمود الفقري ومفاصل الركب والإصابة بمرض الديسك، والاورام الخبيثة بنسبة 20% خاصة أورام الثدي.

و أوصى النعيمي المصابات بالسمنة وغيرهم بتجنب الأكل الزائد وممارسة الحركة والنشاطات الرياضية بشكل منتظم على الأقل 3 مرات أسبوعياً سواء عن طريق المشي أو السباحة والأنواع الأخرى التي فيها بذل للمجهود وتعرق وهي ما تساهم في حرق الدهون.

و أكد النعيمي على انه لا يوجد أي أدوية مجدية لانقاص الوزن ولا ينصح بها فأغلبها لها تأثيرات جانبية.