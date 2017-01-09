أكد الدكتور الحسن النعمي استشاري جراحة المناظير والسمنة ارتفاع معدلات السمنة بين السعوديات خلال العشر سنوات الأخيرة إلى 18% للفئة ما بين 18 و50 سنة ،لافتاً الى ضرورة تجنب الأكل الزائد وممارسة الحركة والنشاطات الرياضية بشكل منتظم على الأقل 3 مرات أسبوعياً .
وقال ” النعمي” بحسب الرياض إن السمنة النسائية ترتبط بالسكري بنسبة 80%، وبارتفاع ضغط الدم بنسبة 70%، وباختلال الهرمونات وتأخر الانجاب والاكياس حول المبيضين بـ50 إلى 60 %، وترتبط بـ40 إلى 50% بمشاكل المفاصل كآلام العمود الفقري ومفاصل الركب والإصابة بمرض الديسك، والاورام الخبيثة بنسبة 20% خاصة أورام الثدي.
و أوصى النعيمي المصابات بالسمنة وغيرهم بتجنب الأكل الزائد وممارسة الحركة والنشاطات الرياضية بشكل منتظم على الأقل 3 مرات أسبوعياً سواء عن طريق المشي أو السباحة والأنواع الأخرى التي فيها بذل للمجهود وتعرق وهي ما تساهم في حرق الدهون.
و أكد النعيمي على انه لا يوجد أي أدوية مجدية لانقاص الوزن ولا ينصح بها فأغلبها لها تأثيرات جانبية.
8 تعليقات
هذا بسببlife style
السمنه وداء السكري يتحكم فيهن هالسبب بنسبه 90بالميه
24 ساعة انواع الحلى وقلة حركة طبيعي هذي النتيجة
الوحدة تمشي كأنها برميل مندي ماتعدت 18
والله من الربادهه والنوم واكل المطاعمم
ليش الوحده مو عقلها في راسها ما تنتبه لصحتها أكره شيء في حياتي إسمه سمنه ,!
السمنه السبب الرئيسي للامراض ..من امراض القلب والسكري والفشل الكلوي .وغيره وغيره ..خطر يحدق بنسائنا وبناتنا ..الي مايلحق نفسه وينضم وجباته بيكون ضحيه لاي مرض ..مو لازم الواحد يتغدى كبسه ولبن وبيبسي …وبعدها فاكهه وشويه براد شاهي ..وبعد العصر دله وتمر وحلى ودونات ..وفي اليل بروستد او كنتاكي او ماكندوز ..والساعه 12 اندومي ..وقبل الفجر اي شي في المطبخ ..والله ولا كيس يحشي فيه ويقولون ماني سمينه ..الله يكفينا وياكم شر الامراض ..
وانا مالقيت اللي يسمني ع كثر بلعي
سبحانه يعطي ناس ويحرم ناس
هههههههه روزا ..السمنه احياننا مرض والله ..