“نزاهة” تحقق في منح إجازة مرضية لمعلمة ٤٣٥ يوماً بمهد الذهب

عادل الحربي (صدى):

وجهت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” مختصين للتحقق في بلاغاً عن وجود مخالفات وتجاوزات متعلقة بطي قيد أحد الموظفين، ومنح إجازة مرضية لمعلمة ٤٣٥ يوماً في إدارة التعليم بمحافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة.

واتضح للمحققين تأخير وإهمال المختصين في تعليم محافظة مهد الذهب في متابعة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق أحد الموظفين المحكوم عليه في قضية، مما ترتب عليه استمرار إدارة التعليم بصرف نصف راتبه 18 شهراً على الرغم من خروجه من السجن، وانتهاء فترة محكوميته دون أن يباشر جهة عمله.

كما اتضح صدور ثلاثة قرارات إدارية متعلقة بمعلمة منحت فيها إجازة مرضية ولم يتم إرفاق التقارير الطبية الموقعة من الطبيب المختص وتصديق وزارة الصحة أو الجهة المختصة في الدولة المعالج بها وتصديق الممثليات السعودية، موضح بها التشخيص الكامل للمريضة ومدة العلاج اللازمة ،و تبين من خلال مسيرات رواتب المعلمة تقاضيها كامل رواتبها مع البدلات في تلك الفترة.