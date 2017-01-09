تفريق محتجين ضد توسيع سلطات أردوغان‎

انقرة (صدى):

فرقت الشرطة التركية باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه اليوم الاثنين مئات المحتجين أمام البرلمان على تعديلات دستورية مقترحة، من شأنها توسيع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان.

و افادت قناة “سكاي نيوز” عن شهود عيان أن من بين من دعوا للاحتجاج في العاصمة أنقرة، حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي وعددا من المنظمات غير الحكومية واتحادات المحامين، مؤكدين أن الشرطة اعترضت الكثير من المحتجين عند إحدى بوابات البرلمان.

ومن المقرر أن يبدأ البرلمان التركي في وقت لاحق اليوم مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة التي ستطبق نظاما رئاسيا تنفيذيا.

ومن المتوقع أن يقر البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم مسودة التعديلات قبل طرحها في استفتاء خلال فصل الربيع المقبل.

وكان نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي قال في وقت سابق إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية ربما يجرى في الأسبوع الأول من أبريل.

ومن المتوقع أن يشمل مشروع الدستور الجديد مواد تحول البلاد إلى نظام رئاسي وتوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.