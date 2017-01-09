الزام مالك مدرسة برفحاء بدفع مستحقات 10 معلمات فصلهن بطريقة غير مشروعة

حمود الدهمشي (صدى):

الزمت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية برفحاء، مالك مدرسة أهلية بدفع مستحقات عشر معلمات البالغة 750 الفا بعد فصلهن بطريقة غير مشروعة في حكم نهائي.

وكانت العشر معلمات قد تقدمن بشكوى للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية برفحاء لعدم التزام مالك المدرسة بصرف راتباً شهرياً قدره خمسة آلاف ريال ، حيث يتكفل بدفع 2500 ريال والنصف الآخر يدفع عن طريق صندوق الموارد البشرية،الا أنه أخل بالإتفاقية المبرمه بينه وبين المعلمات وبدأ يجبرهن على العمل براتب الموارد البشرية لمدة عامين، أما الرواتب التي يصرفها لهن فكان يستردها نقداً عن طريق مديرة المدرسة.

و بعد مطالبته بصرف الرواتب المستحقة لهن والبالغة خمسة آلاف ريال شهرياً رفض ذلك وقرر فصلهن دون أن يبدي سبباً.

و بعد الاستماع لإفادة جميع الأطراف، أُلزم الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية مالك المدرسة بدفع 750 ألفا للمعلمات العشر وهي عبارة عن مكافأت نهاية خدمة وتعويض فسخ العقد وبدل إجازات.