بالصور .. القصيم تشيع الشهيد “الحربي” إلى مثواه الأخير

بالصور .. القصيم تشيع الشهيد “الحربي” إلى مثواه الأخير
عادل الحربي (صدى):

شيع آلاف الأهالي في القصيم عصر اليوم الاثنين شهيد الوطن”نايف بن فرحان المويعزي الحربي” إلى مقابر الموطأ بعد الصلاة عليه في جامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب ببريدة.

وكان الشهيد “الحربي” أحد منسوبي القوات المسلحة قد أصيب قبل شهرين وعاد مجددًا إلى الحد الجنوبي قبل ان ينال الشهادة على أرض العدو مدافعاً عن أهل اليمن وبلاد الحرمين الشريفين.




2 تعليقان


  1. ساري [ عدد التعليقات: 70 ] 09/01/2017 في
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    ممكن تغيرون في العنوان لايجوز ان نقول مثواه الاخير اي القبر فالقبر اول منازل الاخره والمثوى الاخير الجنه او النار على العموم الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويتقبله من الشهداء

  2. Misfer MMM [ عدد التعليقات: 515 ] 09/01/2017 في
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    الله يرحمه


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