بالصور .. القصيم تشيع الشهيد “الحربي” إلى مثواه الأخير

عادل الحربي (صدى):

شيع آلاف الأهالي في القصيم عصر اليوم الاثنين شهيد الوطن”نايف بن فرحان المويعزي الحربي” إلى مقابر الموطأ بعد الصلاة عليه في جامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب ببريدة.

وكان الشهيد “الحربي” أحد منسوبي القوات المسلحة قد أصيب قبل شهرين وعاد مجددًا إلى الحد الجنوبي قبل ان ينال الشهادة على أرض العدو مدافعاً عن أهل اليمن وبلاد الحرمين الشريفين.