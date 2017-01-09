باكستان تنجح في تجربة أول صاروخ بحري مجنح

اسلام اباد (صدى):

أجرت القوات المسلحة الباكستانية اليوم تجربة ناجحة على أول صاروخ بحري مجنح – كروز – مطور محلياً قادر على إصابة الغواصات والسفن.

وأوضح بيان صادر عن القوات المسلحة الباكستانية أن التجربة أجريت على صاروخ (بابر -3) وهو من الصواريخ التي تطورها باكستان محلياً، ويبلغ مداه 450 كيلومتراً.

وأضاف أن الصاروخ تم إطلاقه من غواصة باكستانية في مياه بحر العرب وقد أصاب هدفه بدقة عالية.

من جانبه قال رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف في بيان صحفي إن التجربة الناجحة على صاروخ (بابر -3) تضاف إلى النجاحات التي حققتها باكستان في مجال تعزيز قدراتها الدفاعية.