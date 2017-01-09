رد الجمارك على واقعة الاعتداء على”موظف الدُرّة”

عادل الحربي (صدى):

أكّد مدير عامّ الجمارك، أحمد الحقباني،أن الجمارك السعودية ستُسخّر كل إمكانياتها لحماية جميع منسوبيها من الاعتداءات، سواء تمّت هذه الاعتداءات داخل أو خارج الدائرة الجمركية.

يأتي رد الحقباني بعد حادثة الاعتداء التي تعرض لها أحد منسوبي الجمارك في منفذ “الدرة” الحدودي مع الأردن.

و اوضح الحقباني بحسب”الإخبارية” أن الجمارك تتابع باهتمامٍ بالغ -مع الجهات الأمنية- إجراءات ملاحقة مرتكبي جريمة الاعتداء والقبض عليهم، وستتابع بالاهتمام ذاته إجراءات محاكمتهم قضائيًّا.

و أشار الحقباني إلى أن ذلك يأتي حرصًا من الجمارك السعودية على عدم المساس بكرامة منسوبيها في كل منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، وعدم التعدي عليهم أو إلحاق الضرر الجسدي أو النفسي بهم.

و كانت الحادثة قد وقعت يوم الجمعة الماضية بمحافظة حقل، وتم تداولها على تويتر، عبر مقطع فيديو يبين اعتداء شخصين يحملان “عِصيًّا” على موظف الجمارك، بعد خروجه من إحدى الصيدليات في ساعات متأخرة.