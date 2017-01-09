بطريقتها الجريئة .. شمس تتحدث عن سبب عدم ظهور زوجها في الاعلام

فيصل إبراهيم (صدى):

كشفت الفنانة الكويتية شمس لمتابعيها عبر “سناب شات” بطريقتها العفوية والجريئة التي تعودوا عليها عن سبب عدم ظهور زوجها في الإعلام .

جاء ذلك ردا على سؤال أحد متابعيها عن عدم ظهور زوجها برفقتها في المناسبات، وسبب رفضها للإعلان عن اسمه، مشيرة الى أن زوجها شخصية مهمة ولا ترضى له أن يظهر في وسائل الإعلام بسبب النظرة الخاطئة في معظم مجتمعات الوطن العربي إلى الرجل الذي يتزوج فنانة.

وأوضحت أنها لا ترغب في تعرض زوجها لما يتعرض له زوج الفنانتين أحلام وبلقيس في وسائل الإعلام، لافتة إلى أن زوجها شخص محترم وابن أحد المشايخ. وهناك اتفاق بينهما على عدم الظهور معها في الإعلام.

وأضافت أنها لا ترغب بأن يكون زوجها مادة لوسائل الإعلام كما يحدث مع مبارك الهاجري زوج الفنانة أحلام وحسين فيصل زوج الفنانة مريم حسين، مؤكدة على أنها تخشى من تعرضه للإساءة من “مرضى النفوس”.