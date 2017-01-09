معلم يختبر الطلاب بسؤال عن شجاعة “جبران”

عادل الحربي (صدى):

9احتوى امتحان مادة اللغة العربية، على سؤال يشير إلى شجاعة العريف “جبران عواجي” في تصديه لإرهابيين في المواجهة الأمنية بحي الياسمين بالرياض.

وكتب معلم المادة وفقا لورقة الأسئلة المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، سؤالا اختيارا للطلاب جاء فيه، “وقَف جبران كالأسد أمام الإرهابيين ” سجع -تشبيه”، وأوضحت الصورة صحة إجابة الطالب على السؤال.