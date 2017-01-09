مي كساب في ورطة ..وهذا ما يفعله زوجها أوكا وعائلته !!

القاهرة (صدى):

قالت الفنانة المصرية مي كساب، أنها أصبحت تعاني بشدة بعد إنجابها مولودتها الأولى فريدة من زوجها المطرب الشعبي “أوكا”.

واوضحت مي عبر صفحتها الشخصية على “فايسبوك”: “أول ما أهل جوزي بيمشوا من البيت بأحس أني اتعريت بجد مش عارفة من غيرهم كنت عملت إيه.. اديني قاعدة أهو عاملة زي العيلة الصغيرة وماسكة في إيدي عيلة صغيرة وببقي محتاسة وبأحاول أقوي نفسي طول الوقت واعمل فيها جامدة بس أنا كدابة ولا طلعت جامدة ولا أي حاجة”.

وتابعت: “بعيط لما بتعيط، وبعيط لما بقعد بيها لوحدي، صح محمد حرام بيعمل اللي عليه وبيطلع يشيلها معايا ساعتين عشان أنا أنام فيهم، بس أول ما بينام وأفضل أنا برضه بيها لوحدي بأفضل أعيط زي العيال، ما أنا عيلة ومن غير حضن أمي”.

واردفت: “ياااااااه يا أمي سيبتيني بدري قوي وأنا عيلة ومحتاجالك قوي كنت فاكرة نفسي جامدة، طلعت فستك خالص بحاول أبقى أم وأنا من غير أم صعب قوي إحساس مش هيحسه غير اللي زيي وبس الله يرحمك يا أمي يا طعم الحياة يا كل الحياة”.

فيما تفاعل الجمهور بشكل واسع، وعبروا عن حبهم لها ولطيبتها وحنيتها، متمنيين لها السعادة والفرح.