بالصور..نجمات هوليود الحوامل يخطفن الأنظار على السجادة الحمراء

واشنطن (صدى):

تألقت النجمات الحوامل على السجادة الحمراء خلال حفل توزيع جوائز “غولدن غلوب” في دورته الـ 74، الذي أقيم بمدينة لوس أنجلوس.

وخطفن الانظار حتى لن يمنع الحمل والبطن المنتفخ نجمات هوليوود من الحضور بأبهى إطلالاتهن، ولم يسبب لهن الحمل أي عائق في الظهور بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء.

وحضرت النجمة العالمية ناتالي بورتمان التي خطفت الأضواء بإطلالة ساحرة من اللون الأصفر، نالت من خلالها استحسان الحضور، وبدت رشيقة وفي غاية الجمال.

كما حضرت الكاتبة روزاليند روس، زوجة النجم العالمي ميل جيبسون بكامل أناقتها بفستان مميّز فاتح اللون أظهر بطنها المنتفخة بوضوع، مع ماكياج ناعم.