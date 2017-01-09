” مدن ” تستقطب المستثمرين في مجال الصناعات البلاستيكية والبتروكيماوية

علي القحطاني (صدى):

شاركت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، في النسخة الـ 13 من معرض “عرب بلاست 2017″، الذي نظمت فعالياته في الفترة من 8 إلى 10 يناير الجاري، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة عارضين من أكثر من 39 بلدًا حول العالم، من بينها ( المملكة العربية السعودية , والهند , وألمانيا, والصين, وقطر, وعمان, إضافة لشركات إماراتية).

وقدمت ” مدن ” من خلال جناحها في المعرض ولقائها بالمستثمرين، الحوافز والفرص الاستثمارية في مجال الصناعات البلاستيكية والتقنيات المرتبطة بها ذات القيمة المُضافة، كما قدمت تعريفاً بمختلف الخدمات التي توفرها للمستثمرين والصناعيين، كالأراضي الصناعية، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية والصناعية المتاحة في مدنها الصناعية الـ 35 التي تتوزع في كل أنحاء المملكة، وغيرها من المنتجات، مثل المصانع الجاهزة المبنية بمواصفات نموذجية، والفرص الصناعية والخدمية المساندة.

ويُعد “عرب بلاست 2017” المعرض الأضخم في منطقة الخليج، والثالث عالمياً في قطاع البلاستيك والبتروكيماويات، لعرض مجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة والتقنيات المبتكرة في قوالب الحقن والنفخ، والتعبئة والتغليف، والكيماويات والإضافات، والسلع نصف المصنعة، والبلاستيكيات الهندسية، والمنتجات البلاستيكية بالإضافة إلى المواد الخام، مثل المواد المضافة والبوليمرات.