بالفيديو .. مرور عسير يوقف قائد مركبة “ساهر” المتهور بعد إحالته للهيئة المرورية

محمد بن طحيطح (صدى):

أحال مرور منطقة عسير سائق مركبة نظام رصد المخالفات المرورية “ساهر” الذي تداول فيديو له أثناء تجاوزه السرعة النظامية، إلى الهيئة المرورية، وصدر قرار يقضي بإيقافه وتطبيق المخالفات النظامية بحقه.

وأوضح مرور عسير، أن العقيد “عبدالله بن عايض الحويري” مدير إدارة مرور منطقة عسير، قد أكد أن المرور لن يتوانى في تطبيق النظام بحق مَن يخالف أنظمة المرور على العموم بالعدل والمساواة.

وكان مواطن قد وثق مقطع فيديو، صباح أمس، أظهر تجاوز إحدى سيارات نظام رصد المخالفات المرورية “ساهر”، السرعة النظامية، حيث كانت تسير بسرعة وصلت إلى 120 كيلو متراً في الساعة على الرغم من أن السرعة القانونية وفق اللوحات الإرشادية محدّدة بـ 60 كيلو متراً في الساعة، على طريق عقبة ضلع بمنطقة عسير.