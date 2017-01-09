حي الياسمين يكتوي بنار الإرهابيين وتضرر الممتلكات وشجاعة رجال الأمن قضت عليهم

حمد الجمهور (صدى):

روى سكان حي الياسيمين الذي شهد صباح يوم أمس مداهمة وكر للإرهابيين تفاصيل الحادث الذي شهده الحي

فقال مساعد الحربي مع صلاة الفجر سمعنا أطلاق نار كثيف ومتواصل وعند الخروج لاستطلاع الأمر قابلنا رجال الأمن البواسل عند بوابة المنزل وطمئنونا بان الأمر مسيطر عليه وان هناك متابعة لرصد إرهابيين أمام المنزل وانه يتم المتابعة للقضاء عليهم وهم بدروا بإطلاق النار على رجال الأمن ولم يسلموا أنفسهم وطلب رجال الأمن منا بالدخول للمنزل وعدم الخروج حتى يتم الانتهاء من العملية الأمنية .

وزاد الارهابيين الحقوا الضرر بالممتلكات وادخلوا الخوف بنفوس المواطنين في الحي حيث تضرر من إطلاق النار سيارتي بثلاث طلقات في السيارة ومنزلي وعدد من السيارات والمنازل المجاورة حسبنا الله على هولاء الارهابين.

وقال الحربي نسال الله عز وجل ان ينصر رجال الأمن رجالنا البواسل الذين يسهرون على راحة المواطن وحماية الوطن

وحفظ الوطن وأمنه واستقراره .

وقال المواطن عبدالله الشايع ذهلنا ونحن في المنزل في تمام الساعة السادسة صباحا وتروعنا بصوت إطلاق النار الكثيف القريب من المنزل فزع الأطفال والأسرة وعند الخروج قابلنا رجال الأمن الله ينصرهم وعلمنا أن هناك مداهمة لوكر ارهابين أمام المنزل ورجال الأمن من وقت يحاولون إقناعهم بتسليم أنفسهم ولكنهم رفضوا وأطلقوا النار على رجال الأمن بشكل كثيف حيث تضرر العديد من المنازل والسيارات المتوقفة وبادروا بالهرب من الجهة المعاكسة لمسكنهم عبر الدخول لأحد المنازل وترويع أهله وساكنيه ومحاولة الهروب من الجانب الأخر لكن رجال الأمن رصدوهم حتى تم القضاء عليهم قبل أن يعتدوا على احد ولله الحمد حيث أن هولاء الإرهابيين مسلحين ويرتدون أحزمة يعتقد أنها ناسفة وزاد تعرضت سيارتي للتلف جراء مطاردة الإرهابيين ومنزلي .

وقال الشايع هولاء لا يخافون الله سببوا الهلع للسكان وادخلوا في نفوس الأطفال الخوف والرعب يطلقون النار في كل اتجاه ولا يهمهم من يقتلون ورغم محاولة طمئنت الأبناء والأسر فان الوضع مخيف وإطلاق النار مخيف في هذا الوضع .

وطالب الشايع بان يكون لدى المواطن الحس الأمني العالي الذي يشك فيه من الناس يتواصل مع الداخلية ويبلغ بما يراه فامن الوطن والمجتمع غالي ومسؤولية الجميع فكيف بمجموعة إرهابية تستأجر شقة سكنية وصاحب العقار لم يتأكد منهم والسكان القريبين لم يأخذوا الحذر منهم فهذه مسؤولية الجميع لابد أن يكون للمواطن دور في المساهمة مع رجال الأمن للحفاظ على الوطن .

وزاد الشايع نأمل من وزارة الداخلية وضع آلية واضحة للتعويضات التي تضرر منه عدد من السكان في مثل هذه الحوادث الإرهابية التي يتسبب بها عقول ضالة ضلت عن الطريق فالواجب أن توضع هذه الآلية لتعويض المتضررين.

ونسال الله أن يحفظ المملكة وأمنها واستقرارها ضد هولاء المجرمين .