توقعات بانخفاض تكلفة استقدام العمالة المنزلية بعد توجه العمل لأفريقيا

عادل الحربي (صدى):

يتوقع أصحاب مكاتب الاستقدام، انخفاض تكلفة استقدام العمالة المنزلية بنسبة 20%، بعد اعتزام وزارة العمل توقيع اتفاقية مع دول “الصومال وتشاد وإثيوبيا وغينيا” خلال الربع الأول من العام الحالى 2017، خاصة وأنه سيسهم في زيادة عدد الدل المصدرة للعمالة المنزلية للملكة، ويمنح المواطنين ومكاتب الاستقدام خيارات متعددة إضافية.

وقال “يحيي آل مقبول” رئيس لجنة الاستقدام، أن توجه وزارة العمل لـ4 دول إفريقية لتوقيع اتفاقيات استقدام عمالة منزلية سيؤدى لانخفاض التكلفة، مشيرا إلى أن الأمانة العامة لغرفة جدة بصدد رفع مجموعة من المقترحات بخصوص اللائحة الجديدة لمكاتب الاستقدام الصادرة عن وزارة العمل والأسعار والغرامات التي وُضعت على المكاتب، وإمكانية استقدام عمالة منزلية تحت اسم المكاتب، بحسب المدينة.

وتوقعت مصادر أن توقيع اتفاقية الاستقدام من إثيوبيا سيتم قريبا، مشيرة إلى أن كلفة استقدام العاملة الإثيوبية لن تتجاوز ستة أو سبعة آلاف ريال فقط.