بعدما اهداها سيارة …هذا سيفعله الثري الخليجي لو رفضت كلنينك الزواج منه…!!

بيروت (صدى):

اكدت عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك عن تلقيها تهديدًا من شخص قطري يطلب الزواج منها.

وكتبت كلنينك عبر صفحتها الخاصّة على “فايسبوك”، أكّدت كلينك أن قطريّا يريد أن يرسل شيخاً عبر طائرة خاصّة ليطلب يدها وإذا لم توافق سيأخذها بالقوّة.

واوضحت كلينك إلى أنها أعادت السيارة التي أهداها إياها هذا القطري لافتة إلى أنها في حال إختفت، سيكون هذا الشخص هو السبب.