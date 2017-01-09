بعدما اهداها سيارة …هذا سيفعله الثري الخليجي لو رفضت كلنينك الزواج منه…!!

بيروت (صدى):
اكدت عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك عن تلقيها تهديدًا من شخص قطري يطلب الزواج منها.
وكتبت كلنينك عبر صفحتها الخاصّة على “فايسبوك”، أكّدت كلينك أن قطريّا يريد أن يرسل شيخاً عبر طائرة خاصّة ليطلب يدها وإذا لم توافق سيأخذها بالقوّة.
واوضحت كلينك إلى أنها أعادت السيارة التي أهداها إياها هذا القطري لافتة إلى أنها في حال إختفت، سيكون هذا الشخص هو السبب.
12 تعليق
مالقي الا هذي المفصخة
مجرد ( نزوة ) ولامافيه شخص عاقل يرضى تكون زوجته من هالأشكال.
إلا إذا هو من ع شاكلتها ماعنده مشكلة وافق شن طبقة .
خخ ليش تردين الهديه
مره إماراتي مره قطري !! المهم انه واحد منهم بس العجيب ان هذي الجنسيتين رجالهم ثقل ومترفعين عن هالأمور !! غريب والله
أذا هذا الكلام صحيح .. هذا الثري القطري .. يحب عيشت الدعارة .. والعياذ بالله ,,
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أستغفر الله وأتوب إليه …
خافت وتامن ع روحها 😂
صارت مثل اللي يوصي قبل موته
طبيعي يبيها سياحه لفتره بس
طيبذ
والله ما استبعد هذا الكلام انه يكون صحيح بعد رجل الاعمال القطري المانع اللي أخذ أمريكية سوداء وكبيرة بعد فيه كثير ناس عندنا يدعون الأخلاق وانه ما يرضى يتزوج بنت عندها ماضي وهو يركض ورا الفنانات والعاهرات ويدفعون لهم ملايين عشان يتزوجونهم ماهي غريبة أبدا
طيب
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دام رجعت السياره جعلها بالطقاق النعمه ثقيله على بني آدم