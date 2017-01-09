  • نشر : 2017/01/09 - 1:28 م
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  • 12 تعليق
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بعدما اهداها سيارة …هذا سيفعله الثري الخليجي لو رفضت كلنينك الزواج منه…!!

بعدما اهداها سيارة …هذا سيفعله الثري الخليجي لو رفضت كلنينك الزواج منه…!!
بيروت (صدى):

اكدت عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك عن تلقيها تهديدًا من شخص قطري يطلب الزواج منها.

وكتبت كلنينك عبر صفحتها الخاصّة على “فايسبوك”، أكّدت كلينك أن قطريّا يريد أن يرسل شيخاً عبر طائرة خاصّة ليطلب يدها وإذا لم توافق سيأخذها بالقوّة.

واوضحت كلينك إلى أنها أعادت السيارة التي أهداها إياها هذا القطري لافتة إلى أنها في حال إختفت، سيكون هذا الشخص هو السبب.




12 تعليق


  1. ✨💫نوال💫✨ [ عدد التعليقات: 10247 ] 09/01/2017 في
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    مالقي الا هذي المفصخة

  2. 🌱🌺جوري [ عدد التعليقات: 111 ] 09/01/2017 في
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    مجرد ( نزوة ) ولامافيه شخص عاقل يرضى تكون زوجته من هالأشكال.
    إلا إذا هو من ع شاكلتها ماعنده مشكلة وافق شن طبقة .

  3. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9436 ] 09/01/2017 في
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    خخ ليش تردين الهديه

  4. ____ [ عدد التعليقات: 6 ] 09/01/2017 في
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    مره إماراتي مره قطري !! المهم انه واحد منهم بس العجيب ان هذي الجنسيتين رجالهم ثقل ومترفعين عن هالأمور !! غريب والله

  5. رااايق [ عدد التعليقات: 2320 ] 09/01/2017 في
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    أذا هذا الكلام صحيح .. هذا الثري القطري .. يحب عيشت الدعارة .. والعياذ بالله ,,
    .
    أستغفر الله وأتوب إليه …

  6. ماوراء الغيوم....الوعد [ عدد التعليقات: 5796 ] 09/01/2017 في
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    خافت وتامن ع روحها 😂
    صارت مثل اللي يوصي قبل موته

  7. جنوبيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 600 ] 09/01/2017 في
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    طبيعي يبيها سياحه لفتره بس

  8. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11653 ] 09/01/2017 في
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    طيبذ

  9. 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 [ عدد التعليقات: 2034 ] 09/01/2017 في
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    والله ما استبعد هذا الكلام انه يكون صحيح بعد رجل الاعمال القطري المانع اللي أخذ أمريكية سوداء وكبيرة بعد فيه كثير ناس عندنا يدعون الأخلاق وانه ما يرضى يتزوج بنت عندها ماضي وهو يركض ورا الفنانات والعاهرات ويدفعون لهم ملايين عشان يتزوجونهم ماهي غريبة أبدا

  10. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11653 ] 09/01/2017 في
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    طيب

  11. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2949 ] 09/01/2017 في
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    حرر الرد

  12. jamalco [ عدد التعليقات: 4709 ] 09/01/2017 في
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    دام رجعت السياره جعلها بالطقاق النعمه ثقيله على بني آدم


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