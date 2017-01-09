هذا العضو في جسم الإنسان لا يكبر حجمه منذ الولادة !

برلين (صدى):

أكد العلماء الألمان أن جسم الإنسان يتقلص مع تقدم العمر بإستثناء عضوين يواصلان النمو رغم توقف الجسم عن النمو وهما الأنف والأذن ، وذلك من خلال دراسات طبية عميقة.

ينمو الأنف بضعة مليمترات و الأذن يصل معدل نموها إلى سنتمتر واحد ، ويرجع العلماء سبب استمرار نمو هذين العضوين إلى بنيتهما، فالأنف والأذن يتكونان من خلايا غضروفية، وهي خلايا تنمو مع العمر، على عكس النسيج الضام الذي يترهل مع تقدم العمر.

و أوضح العلماء أن استمرار نمو الأنف وشحمة الأذن لا يشير إلى أية وظيفة جديدة على عكس الجزء الغضروفي في الأذن، الذي يساعد نموه على مواجهة مشكلة السمع عند الكِبار في السن . فكلما كان الجزء الغضروفي للأذن كبيرا، كلما تمكنت الأذن من التقاط موجات صوتية أكثر.وهذا ما يساعد المتقدمين في السن على السماع بشكل أفضل.

اما العضو الوحيد في الجسم الذي لا يكبر حجمه منذ الولادة إلى الشيخوخة, فهو العين حيث أن معدل قطر كرة العين يكون 17 مليمتر عند الولادة ويصل الى 21 مليمتر فقط عند البلوغ, وهو ما يجعل أعين الأطفال تبدو كبيرة مقارنة بأجسادهم.