  • نشر : 2017/01/09 - 12:37 م
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  • منوعات

هذا العضو في جسم الإنسان لا يكبر حجمه منذ الولادة !

هذا العضو في جسم الإنسان لا يكبر حجمه منذ الولادة !
برلين (صدى):

أكد العلماء الألمان أن جسم الإنسان يتقلص مع تقدم العمر بإستثناء عضوين يواصلان النمو رغم توقف الجسم عن النمو وهما الأنف والأذن ، وذلك من خلال دراسات طبية عميقة.

ينمو الأنف بضعة مليمترات و الأذن يصل معدل نموها إلى سنتمتر واحد ، ويرجع العلماء سبب استمرار نمو هذين العضوين إلى بنيتهما، فالأنف والأذن يتكونان من خلايا غضروفية، وهي خلايا تنمو مع العمر، على عكس النسيج الضام الذي يترهل مع تقدم العمر.

و أوضح العلماء أن استمرار نمو الأنف وشحمة الأذن لا يشير إلى أية وظيفة جديدة على عكس الجزء الغضروفي في الأذن، الذي يساعد نموه على مواجهة مشكلة السمع عند الكِبار في السن . فكلما كان الجزء الغضروفي للأذن كبيرا، كلما تمكنت الأذن من التقاط موجات صوتية أكثر.وهذا ما يساعد المتقدمين في السن على السماع بشكل أفضل.

اما العضو الوحيد في الجسم الذي لا يكبر حجمه منذ الولادة إلى الشيخوخة, فهو العين حيث أن معدل قطر كرة العين يكون 17 مليمتر عند الولادة ويصل الى 21 مليمتر فقط عند البلوغ, وهو ما يجعل أعين الأطفال تبدو كبيرة مقارنة بأجسادهم.




3 تعليقات


  1. ابوطلال03 [ عدد التعليقات: 24 ] 09/01/2017 في
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    سبحان الله العظيم الذي خلق كل شي بحسبان

  2. برق الحيا [ عدد التعليقات: 8874 ] 09/01/2017 في
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    الخشم نبت والعين ثبت

    هذا الكلام معروف عند العرب من قديم ولا يبغاله علماء ولا دراسات

  3. ماوراء الغيوم....الوعد [ عدد التعليقات: 5785 ] 09/01/2017 في
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    سبحان الله 😊
    معروفه الغضاريف تبقى مواصلة النمو
    عكس الانسجه الطلائيه والضامه
    اللي بتترهل ……لذلك اليابان اخترعوا الكولاجين الصناعي ليحافظون ع شبابهم
    ولكن تبقى خطوط الزمن ع معالم الانسان مهما اخترعوا واكتشفوا 😊


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