الشاعر حيدر العبدالله ينظم أبياتاً شعرية في البطل “عواجي”

سالم المطيري (صدى):
أشاد الشاعر حيدر العبدالله؛ ببطولة الجندي جبران عواجي؛ الذي واجه الإرهابيَّيْن المدجّجان بالسلاح والأحزمة الناسفة، في عملية حي الياسمين بالرياض، وقتلهما بعد أن وقعا في شر أعمالهما، منظماً قصيدة شعرية قصيرة تفاخراً بفعله.
أشاد الشاعر حيدر العبدالله؛ ببطولة الجندي جبران عواجي؛ الذي واجه الإرهابيَّيْن المدجّجان بالسلاح والأحزمة الناسفة، في عملية حي الياسمين بالرياض، وقتلهما بعد أن وقعا في شر أعمالهما، منظماً قصيدة شعرية قصيرة تفاخراً بفعله.
وقال الشاعر حيدر العبدالله
“بروحهِ حين حمى أرضَهُ..
وروحهِ حينَ فَدَى إخْوَتَهْ!
نخْوَتُهُ ما خانهُ صوتُها..
عند اللِّقا، ولمْ يخُنْ نخْوَتَه”.
وحظيت أبيات العبدالله بتداول لافت، حيث لاقت ثناءً وتقديراً من الجمهور لمشاركة الشاعر وطنه بأحاسيس المواطنة، والإسهام في بثّ الروح والحماس في قلوب وجوارح رجال الأمن البواسل.
6 تعليقات
كفو ولد الحسا منبع الطيب والخلق الحسن يحفظك ربي
ماشاء الله عليك وعلى بشاشة وجهك ..عكس المخزي الصيعري مجرم حي الياسمين تربية ابليس .. فرق بين الطيب والمروح
السؤال . لو كان الذين قتلو ارهابيين من القطيف هل سينظم ابيات شعر ام لا ؟
لعنة الله على الروافض والخوارج الجواحش وكل حاسد لهذا البلد
الادمي هذا اعطيتووه اكبر من حجمه وبقووة
والله لو انه خلف بن هذال على غفله
يابنى ادم اترك عنك العنصريه والتفرق هذا الى يدور الفتنه بين الشعب ولا ننسى ان اول من عانا من الارهاب في هذا البلد اساسها جهيمان ومحسوب علينا من اهل السنه وليس شيعى ومن قبيله عريقه لها سمعتها عندنا ولا سوينا تحزبات ولا طائفيه يالبهيمه
علمهم يا حيدر من اخلاقك الحميدة لعلهم يتعضون هالرعاع ف بالاخلاق نسمو خذهم معك ودرسهم يا مطفرهم