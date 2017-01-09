الشاعر حيدر العبدالله ينظم أبياتاً شعرية في البطل “عواجي”

سالم المطيري (صدى):

أشاد الشاعر حيدر العبدالله؛ ببطولة الجندي جبران عواجي؛ الذي واجه الإرهابيَّيْن المدجّجان بالسلاح والأحزمة الناسفة، في عملية حي الياسمين بالرياض، وقتلهما بعد أن وقعا في شر أعمالهما، منظماً قصيدة شعرية قصيرة تفاخراً بفعله.

وقال الشاعر حيدر العبدالله

“بروحهِ حين حمى أرضَهُ..

وروحهِ حينَ فَدَى إخْوَتَهْ!

‏نخْوَتُهُ ما خانهُ صوتُها..

‏عند اللِّقا، ولمْ يخُنْ نخْوَتَه”.

وحظيت أبيات العبدالله بتداول لافت، حيث لاقت ثناءً وتقديراً من الجمهور لمشاركة الشاعر وطنه بأحاسيس المواطنة، والإسهام في بثّ الروح والحماس في قلوب وجوارح رجال الأمن البواسل.